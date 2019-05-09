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  4. 09 Mayıs 2019 14:06

İstanbul trafiğinde baltalı dehşet !

İstanbul trafiğinde kamyon şoförüne kızan başka bir şoför camdan balta göstererek kamyona vurmaya başladı. Trafikteki dehşet anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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İstanbul trafiğinde kamyon şoförüne kızan bir araç sürücüsü seyir halinde giderken araçtan çıkardığı baltayı kamyona vurmaya başladı. Dehşet anları bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay TEM Otoyolu Elmalı Mevki'inde meydana geldi. Kamyon şoförüyle bilinmeyen bir nedenden tartışan bir kişi hızını alamadı. Araçtan bulduğu baltayı seyir halinde giderken, kamyona sallamaya başladı. Ardından baltayla kamyona ardı ardına darbe vuran şahıs, bir süre sonra aracını yol kenarına çekti. Bu anlar ise başka bir sürücü tarafından telefonla çekilip sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde şahıs kamyona yaklaşıyor. Ardından şahıs baltayla kamyona vuruyor. 

İHA

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