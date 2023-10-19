İstanbul trafiğinde baltalı maganda saldırısı kamerada

İstanbul Fatih'te bir İETT şoförü ile trafikteki hafif ticari araç sürücüsü arasında yaşanan yol verme tartışmasında, araç sürücüsü İETT otobüsünün şoförüne baltayla saldırdı.

İstanbul Fatih'te İETT otobüsü şoförü ile hafif ticari araç sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşandı. Trafik ışıklarında hafif ticari aracın şoförü inerek, otobüs şoförüne saldırdı. Hafif ticari aracın sürücüsü eline aldığı baltayla otobüs şoförünü elinden yaraladı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün Fatih Turgut Özal Millet Caddesinde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, Başakşehir-Taksim seferini yapan İETT'ye bağlı özel halk otobüsü şoförü A.K., hafif ticari araç sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşandı. Işıklarda duran hafif ticari aracın sürücüsü aracından inerek A.K.'a saldırdı. Otobüs şoförü de karşılık verince, karşı taraf aracında bulunan baltayı aldı. Baltalı saldırıda A.K. elinden yaralandı.

Otobüsteki yolcuların müdahalesiyle kavga son bulurken hafif ticari aracın sürücüsü olay yerinden uzaklaştı. A.K. ise seferini yaralı şekilde tamamladı. İETT şoförü A.K., seferin ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek tedavi oldu. Daha sonra polise giderek saldırgandan şikayetçi oldu.

Saldırı anı kamerada

Yaşanan olay, otobüsün araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otobüs şoförü ile hafif ticari aracın sürücüsünün tartıştığı görülüyor. Aracından inen sürücü otobüsün içine binerek şoföre saldırıyor. Otobüs şoförü de karşılık verince bu seferde aracından aldığı baltayla saldırıyor.

Baltayla saldıran şüpheli yakalandı

Olay ile ilgili inceleme başlatılarak araç sürücünün kimliği tespit edildi. Şüpheli B.Ç. olay günü yakalanarak işlemlerinin tamamlanmasının ardından kasten yaralama ve hakaret suçlarından adli makamlara sevk edildi.

İHA