İstanbul trafiğinde bir garip kavga kamerada: ''Gel boksörüm gel''
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İstanbul Avcılar'da iki sürücü arasında yaşanan kavgada ilginç anlar yaşandı. Sürücülerin ''Ben boksörüm'' diyerek birbirlerine vurmaya çalıştığı anlar kameraya yansıdı.
Olay, E-5 Karayolu Avcılar mevkiinde yaşandı. Yol verme nedeniyle sürücüler arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Adeta profesyonel boksör gibi gard alan sürücüler birbirine yumruk salladı. "Gel boksörüm gel" diyen sürücüye diğeri "ben de boksörüm" diye karşılık verdi. İki sürücünün de yumrukları birbirine isabet etmezken, ortaya çıkan ilginç anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
İHA
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