  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İstanbul trafiğinde eli bıçaklı trafik teröristi kamerada

İstanbul trafiğinde eli bıçaklı trafik teröristi kamerada

Güncelleme:

İstanbul Arnavutköy'de 2 araç sürücüsü arasındaki yol verme tartışmasında sürücülerden biri aracından inerek elindeki bıçakla tartıştığı sürücüyü tehdit etti.

İstanbul’da seyir halindeki bir sürücü, sağ şeritten gelip sola dönüşe geçen başka bir araçla "kör nokta" kaynaklı sürtüşme yaşadı.

İddiaya göre, kazaya karışan sürücü araçtan inerek karşı tarafa küfürler savurdu, bıçak gösterip "Seni bulacağım, arabamı yaptıracaksın" diyerek tehdit etti. Şahıs, kaza tespit tutanağı tutulmasına izin vermeden olay yerinden uzaklaştı. O anlar, cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

Olay, Arnavutköy İlçesi’ne bağlı Boğazköy Işıkları mevkiinde gerçekleşti. İddiaya göre, hafriyat kamyonun kör noktasından önüne dönüş yapan bir araç kazaya sebebiyet verdi. Kaza sonrası aracından inen otomobil sürücüsü kamyon şoförüne bıçak çekti. O anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedilirken, görüntülerde, tarafların kaza sonrası yol kenarında durduğu, saldırgan sürücünün elindeki bıçağı göstererek hakaret ve tehditlerde bulunduğu, ardından bölgeden ayrıldığı görülüyor.

İHA

text-ad
Etiketler sürücü yol verme yol verme tartışması eli bıçaklı trafik teröristi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Balıkesir'deki 6,1'lik yıkım havadan görüntülendi! Balıkesir'deki 6,1'lik yıkım havadan görüntülendi! Sosyal medya reklamına kandı, 4 gün yoğun bakımda ölüm kalım savaşı verdi! Sosyal medya reklamına kandı, 4 gün yoğun bakımda ölüm kalım savaşı verdi! Balıkesir'de sabaha kadar süren deprem fırtınası devam ediyor Balıkesir'de sabaha kadar süren deprem fırtınası devam ediyor Kim Milyoner Olmak İster'de Oktay Kaynarca'dan yarışmacıyı ağlatan teklif Kim Milyoner Olmak İster'de Oktay Kaynarca'dan yarışmacıyı ağlatan teklif Bursa Uludağ'da ayı saldırısı kamerada: Ayıları görüntülemek istemişlerdi... Bursa Uludağ'da ayı saldırısı kamerada: Ayıları görüntülemek istemişlerdi... Yeni haftanın hava durumu açıklandı: Sıcaklar nefes aldırmayacak! Yeni haftanın hava durumu açıklandı: Sıcaklar nefes aldırmayacak! ''5 bin 500 TL'lik banknot basılsın, üstünde de Erdoğan'ın resmi olsun'' ''5 bin 500 TL'lik banknot basılsın, üstünde de Erdoğan'ın resmi olsun'' Türk belgeselcilerden sınırları zorlayan tarihi başarı Türk belgeselcilerden sınırları zorlayan tarihi başarı Türkiye'nin önde gelen deprem uzmanları Balıkesir depremi sonrası uyardı Türkiye'nin önde gelen deprem uzmanları Balıkesir depremi sonrası uyardı Tüm araç sahipleri için emsal karar: Siz de başvurun ve paranızı geri alın! Tüm araç sahipleri için emsal karar: Siz de başvurun ve paranızı geri alın!
Son Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi açıklandı Son Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi açıklandı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan canlı yayında İstanbul depremi için tarih verdi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan canlı yayında İstanbul depremi için tarih verdi Balıkesir'deki depremi 1 ay önceden bilen isimden ikinci büyük deprem uyarısı Balıkesir'deki depremi 1 ay önceden bilen isimden ikinci büyük deprem uyarısı Sosyal medya fenomeninin ölümüne yol açan kazanın görüntüsü ortaya çıktı Sosyal medya fenomeninin ölümüne yol açan kazanın görüntüsü ortaya çıktı Milyonlarca memur ve emekli belliyordu: En düşük memur maaşı talebi belli oldu Milyonlarca memur ve emekli belliyordu: En düşük memur maaşı talebi belli oldu İşte selin yuttuğu ilimizin son hali: Bugün büyük sel felaketinin 4'üncü yıl dönümü... İşte selin yuttuğu ilimizin son hali: Bugün büyük sel felaketinin 4'üncü yıl dönümü... Ahmet Çakar'dan ligin ilk haftasından şampiyonu ilan etti Ahmet Çakar'dan ligin ilk haftasından şampiyonu ilan etti Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Balıkesir'deki depremi 1 ay öncesinden işaret etmişti Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Balıkesir'deki depremi 1 ay öncesinden işaret etmişti Balıkesir'in ardından Ankara'da da deprem oldu! Balıkesir'in ardından Ankara'da da deprem oldu! Deprem bölgesindeki lojmanda büyük yangın! Deprem bölgesindeki lojmanda büyük yangın!