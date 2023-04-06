İstanbul trafiğinde en çok kazanın olduğu noktaları listelendi

İstanbul'un kaza istatistikleri açıklandı ve megakentin en çok trafik kazası yaşanan noktaları da belli oldu.

Radyo Trafik tarafından Radyo Trafik Yolda navigasyon uygulamasından alınan verilere göre İstanbul'da ocak, şubat ve mart aylarında İstanbul'da toplam 3 bin 144 trafik kazası meydana geldi.

Açıklanan verilere göre 2023 yılının ilk üç ayında en çok kaza yaşanan yer 15 Temmuz Şehitler Köprüsü oldu. Köprüde 63 kaza kaydedildi.



Ocak, şubat, mart aylarında en çok kazanın meydana geldiği ilk 10 konumun listesi şu şekilde oldu:

1. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü – 63 kaza

2. D100 Haliç – 56 kaza

3. D100 Küçükçekmece – 52 kaza

4. TEM Mahmutbey - 46 kaza

5. D100 Beylikdüzü - 40 kaza

6. D100 Haramidere - 39 kaza

7. D100 Sefaköy – 38 kaza

8. D100 Merter ve D100 İncirli – 35 kaza

9. D100 Yenibosna - 32 kaza

10. TEM Halkalı ve D100 Avcılar – 31 kaza



