İstanbul trafiğinde ''kaynakçı'' kavgası: Hem kaza yaptı, hem dayak yedi

İstanbul Beylikdüzü'nde bir sürücü trafikte "kaynak" yapmak isterken kaza yaptı. Trafiği kilitleyip kilometrelerce trafik sıkışıklığına yol açan kaynakçı sürücü bir de çarptığı araçtaki gençlerin saldırısına uğradı.

Beylikdüzü E-5 Haramidere mevkiinde yaşanan olayda ‘kaynak' diye tabir edilen ve sol şeritlerden yan yola girmeye çalışan bir sürücü, şeridinde seyreden bir araca çarptı.

Maddi hasarlı kaza sonrası sürücüler arasında önce tartışma yaşanırken, kısa sürede olay büyüdü. Araçta bulunan iki genç, maddi hasarlı kazaya neden olan sürücüye saldırdı.

Dakikalarca duran trafikte vatandaşlar ise duruma korna çalarak tepki gösterdi. Yaşananlar kameraya yansıdı.

"Kaynakçılar" havadan görüntülendi

İstanbul trafiğinin en yoğun yaşandığı bölgelerden olan Beylikdüzü Haramidere bölgesinde kaynak sorunu her geçen gün daha fazla kaza ve kavgaya neden olmaya devam ediyor.

Onlarca araç orta ve sol şeritten ani manevralar yaparak sağ şeride geçmeye çalışan sürücüler kazaya davetiye çıkarıyor.

Sürücülerin kural tanımaz davranışları havadan da görüntülenirken, vatandaşlar yaşanan duruma tepki gösterdi.

İHA