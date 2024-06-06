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İstanbul trafiğinde saç baş yolduran motosikletli taşımacılık

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İstanbul'un göbeği Şişli'de 2 kişi bindikleri motosiklet ile koltuk taşıdı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Gülbağ Mahallesi'nde yaşandı. İki kişi yokuş yukarı ilerlerken üzerinde güçlükle durdukları motosiklette koltuk taşıdı.

İstanbul'un göbeği Şişli'de 2 kişi bindikleri motosiklet ile koltuk taşıdı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tehlikeli yolculuğu bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

İstanbul'un göbeği Şişli'de 2 kişi bindikleri motosiklet ile koltuk taşıdı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, arkada oturan kişinin koltuğu tek başına tuttuğu, sürücünün ise yükten dolayı ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.

İstanbul'un göbeği Şişli'de 2 kişi bindikleri motosiklet ile koltuk taşıdı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

 

DHA

Etiketler motosiklet istanbul taşımacılık motosikletli taşımacılık
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