İstanbul trafiğinde saç baş yolduran motosikletli taşımacılık

İstanbul'un göbeği Şişli'de 2 kişi bindikleri motosiklet ile koltuk taşıdı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Gülbağ Mahallesi'nde yaşandı. İki kişi yokuş yukarı ilerlerken üzerinde güçlükle durdukları motosiklette koltuk taşıdı. Tehlikeli yolculuğu bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, arkada oturan kişinin koltuğu tek başına tuttuğu, sürücünün ise yükten dolayı ilerlemekte güçlük çektiği görüldü. DHA