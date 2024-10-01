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  4. İstanbul trafiğinde şoke eden anlar: Motosikletlileri ezip yoluna devam etti

İstanbul trafiğinde şoke eden anlar: Motosikletlileri ezip yoluna devam etti

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İstanbul Başakşehir'de, yol verme tartışması sonrasında otomobiliyle motosikletlilere çarparak yoluna devam eden trafik canavarı kamerada...

İstanbul'un Başakşehir'de otomobil sürücüsü yol tartışması yaşadığı motosikletlilere çarptı. Ardından yere savrulan motosikletlileri ezerek yoluna devam etti. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, bugün saat 14.45 sıralarında Başakşehir İlçesi Ziya Gökalp Mahallesi Seyit Onbaşı Caddesi üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre, cadde üzerinde yol verme tartışması yaşayan motosiklet sürücüsü ve otomobil sürücüsü tartıştı.

İstanbul Başakşehir'de, yol verme tartışması sonrasında otomobiliyle motosikletlilere çarparak yoluna devam eden trafik canavarı kamerada...

Tartışmanın ardından aynı cadde üzerinde devam eden sürücülerin inatlaşması devam etti. Motosikletli iki kişi otomobilin önünde durarak sürücüyle konuşmak istediği esnada otomobil sürücüsü gaza basarak motosikleti ve üzerindeki iki kişiyi ezerek yola devam etti.

İstanbul Başakşehir'de, yol verme tartışması sonrasında otomobiliyle motosikletlilere çarparak yoluna devam eden trafik canavarı kamerada...

O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde motosikletli iki kişinin otomobilin önünde durduğu sonrasında otomobil sürücüsünün gaza basarak motosikleti ve iki kişiyi devirip ezdikten sonra yoluna devam ettiği görüldü. Motosikletlilerin şoku atlattıktan sonra kalkarak yollarına devam ettikleri öğrenildi.

İHA

Etiketler trafik canavarı trafik teröristi cinayet girişimi motosikletlileri ezip yoluna devam etti yol verme tartışması
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