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  4. İstanbul trafiğinde ''yol verme'' kavgası: Elinde sopayla saldıran kadın şoke etti

İstanbul trafiğinde ''yol verme'' kavgası: Elinde sopayla saldıran kadın şoke etti

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Esenyurt'ta bir sürücü aracının dörtlü lambalarını yakarak trafik ışıklarında sağa park etikten sonra arkasından gelen sürücü önce kornaya bastı ardından küfür etti ve bir anda ortalık savaş yerine döndü. Kavga esnasında bir kadın sopayla saldırırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Balıkyolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle cadde üzerindeki trafik ışıklarında aracıyla sağa yanaşan bir sürücü dörtlü lambalarını yakarak durakladı. 

O esnada arkadan gelen başka bir sürücü ise, duraklayan sürücü nedeniyle oluşan trafiğe sinirlenince önce kornaya bastı ardından ise şoföre küfür etti.

İki taraf arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga esnasında iki adam birbirine yumruklarken bir kadın sopa ile karşı tarafa saldırdı. 

İki taraf arasında çıkan sopalı kavga çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, tartışan iki sürücünün ardından kavgaya tutuştuğu, ardından bir sürücünün aracının bagajından çıkardığı sopa ile karşı tarafa saldırdığı anlar yer aldı.

Öte yandan, görüntülerde, bir kadının kavga esnasında elindeki sopayla karşı tarafa vurmaya çalıştığı anlar da kaydedildi. Çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirilen taraflar bir süre sonra olay yerinden ayrıldı.

İHA

Etiketler trafik kavga sopa kadın
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