  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İstanbul trafiğini birbirine katan trafik teröristi yakalandı!

İstanbul trafiğini birbirine katan trafik magandası yakalandı

Güncelleme:

İstanbul Ümraniye'de trafikte makas atarak bir başka sürücünün önünü kesmeye çalışan trafik magandası yakalandı...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak istanbul'un Ümraniye ilçesinde trafikte makas atarak ilerleyen ve güvenliği tehlikeye atan sürücünün yakalandığını duyurdu.

"Gereği yapıldı" diyen Bakan Yerlikaya, "İstanbul'un Ümraniye ilçesinde makas atıp, tehlikeli şekilde art arda şerit değiştirerek trafik güvenliğini hiçe sayan M.E.A. isimli sürücü yakalandı" dedi.

Paylaşımında sürücünün trafikteki görüntülerine yer veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Mevcut kanuna göre makas atan araç sürücüsüne sadece idari para cezası uygulanıyor. Ehliyeti cebinde kalıyor ve aracını kullanabiliyordu. Sizce bu ceza caydırıcı olabilir mi? Artık caydırıcı cezalar geliyor. Yeni Trafik Kanunu teklifine göre, makas atan sürücüye 90 bin lira idari para cezası uygulayacağız, sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz.

Trafiğin güvenliğini tehlikeye atan, makas atarak can güvenliğimizi hiçe sayan bu sürücüleri gördüğünüzde lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. Biz gereğini yaparız."

 

Haber3.com Haber Merkezi

text-ad
Etiketler trafik magandası Ali Yerlikaya ümraniye istanbul trafik
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Prof. Dr. Naci Görür beklenen büyük İstanbul depremi için hayati uyarı Prof. Dr. Naci Görür beklenen büyük İstanbul depremi için hayati uyarı İstanbul'un kar hasreti ne zaman bitecek? Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı İstanbul'un kar hasreti ne zaman bitecek? Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı Atatürk portresine çirkin saldırı! Gözaltına alındı Atatürk portresine çirkin saldırı! Gözaltına alındı Özgür Özel ''gündeme bomba gibi düşecek'' gelişmeyi mitingde açıkladı Özgür Özel ''gündeme bomba gibi düşecek'' gelişmeyi mitingde açıkladı İstanbul'da kamyon dehşeti: Hatalı dönüş ölüm getirdi! İstanbul'da kamyon dehşeti: Hatalı dönüş ölüm getirdi! Trans birey cinayetinde sanığın ''cinsel saldırı'' iddiası kurgu çıktı Trans birey cinayetinde sanığın ''cinsel saldırı'' iddiası kurgu çıktı Erdoğan bahis skandalı için sessizliğini bozdu: ''Hayrete düştüm'' Erdoğan bahis skandalı için sessizliğini bozdu: ''Hayrete düştüm'' Güllü'nün cinayet şüphelisi tutuklu kızı Tuğyan'a attığı mesajlar kahretti! Güllü'nün cinayet şüphelisi tutuklu kızı Tuğyan'a attığı mesajlar kahretti! Cumhurbaşkanlığı'nda ''Mehmet Akif Ersoy'' depremi: Görevinden istifa etti Cumhurbaşkanlığı'nda ''Mehmet Akif Ersoy'' depremi: Görevinden istifa etti Cumhurbaşkanlığı'ndaki istifa sonrası Mehmet Akif Ersoy'dan yeni açıklama Cumhurbaşkanlığı'ndaki istifa sonrası Mehmet Akif Ersoy'dan yeni açıklama
Yine eski sevgili dehşeti! Genç kadına pusu kurup kurşun yağdırdı Yine eski sevgili dehşeti! Genç kadına pusu kurup kurşun yağdırdı Messi'yi göremeyen taraftar stadyumu savaş alanına çevirdi! Messi'yi göremeyen taraftar stadyumu savaş alanına çevirdi! Dünyada sadece 8 tane var! Türkiye'nin doğa harikası jandarmaya emanet Dünyada sadece 8 tane var! Türkiye'nin doğa harikası jandarmaya emanet İslam Memiş'ten 2025'te şov yapan gram altın ve gümüş için kritik uyarı İslam Memiş'ten 2025'te şov yapan gram altın ve gümüş için kritik uyarı İstanbul'da korkunç olay: 100 metre arayla 2 ceset bulundu İstanbul'da korkunç olay: 100 metre arayla 2 ceset bulundu MHP'li Adan, AK Partili vekile sert çıktı: ''Kimi döveceksin, böyle bir şey olur mu?'' MHP'li Adan, AK Partili vekile sert çıktı: ''Kimi döveceksin, böyle bir şey olur mu?'' Türkiye'nin tescilli Avrupa güzeli, Kemal Sunallı Tokatçı'nın Eminesi'nin son hali herkesi şaşırttı Türkiye'nin tescilli Avrupa güzeli, Kemal Sunallı Tokatçı'nın Eminesi'nin son hali herkesi şaşırttı Çocuklarımızın elinden düşürmediği o yiyecekler burada üretiliyormuş! Çocuklarımızın elinden düşürmediği o yiyecekler burada üretiliyormuş! Aşk iddialarını doğruladı: İşte Hande Erçel'in gönlünü çalan o isim! Aşk iddialarını doğruladı: İşte Hande Erçel'in gönlünü çalan o isim! Şimdi de erotik yapay zeka geliyor: Testler de geri sayım da başladı! Şimdi de erotik yapay zeka geliyor: Testler de geri sayım da başladı!