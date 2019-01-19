Yeni askerlik sistemi için flaş açıklama
Yeni askerlik sistemi için flaş açıklama
Bunu yapanın 2 bin lirası cebinde kalacak
Bunu yapanın 2 bin lirası cebinde kalacak
Önce NASA şimdi de Rus bilim insanları uyardı ! Dev astreoid yaklaşıyor !
Önce NASA şimdi de Rus bilim insanları uyardı ! Dev astreoid yaklaşıyor !
Yargıtay'dan emsal karar: Anneler de nafaka parası ödeyecek !
Yargıtay'dan emsal karar: Anneler de nafaka parası ödeyecek !
ÖSYM'den sınav yasaklarıyla ilgili tüm öğrencileri ilgilendiren değişiklik
ÖSYM'den sınav yasaklarıyla ilgili tüm öğrencileri ilgilendiren değişiklik
AK Parti'de yerel seçimler öncesi tepki istifası !
AK Parti'de yerel seçimler öncesi tepki istifası !
Marmaray'ı kullananlar dikkat ! Seferlerle ilgili çok önemli değişiklik
Marmaray'ı kullananlar dikkat ! Seferlerle ilgili çok önemli değişiklik
İstanbul’da yolcu otobüsü devrildi; yaralılar var !
İstanbul’da yolcu otobüsü devrildi; yaralılar var !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 19 Ocak 2019 11:17

İstanbul'da 1 milyon TL'lik baskın

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nın düzenlediği eş zamanlı 2 operasyonla, uyuşturucu madde ve mutfak dolaplarının içerisindeki kolilere gizlenmiş toplam 1 milyon 051 bin 100 TL sahte para ele geçirildi.

İstanbul'da 1 milyon TL'lik baskın
A+ A-

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte para ve uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisini aldı. Yapılan çalışmalar ve fiziki takip neticesinde şüpheli şahısların Fatih ilçesinde bir adreste faaliyet gösterdiği belirlendi. Fatih bölgesinde çalışmalarını yoğunlaştıran jandarma ekipleri, aynı apartmanda farklı dairelerde ikamet eden şüpheli şahısları takibe başladı. Operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri, 2 adrese eş zamanlı operasyon yaptı.

Operasyonlarda uyuşturucu maddeleri İstanbul genelinde satma hazırlığında olan Y.T. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken, bağlantılı olduğu değerlendirilen şahıslara yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Jandarma ekiplerince yapılan incelemeler neticesinde şüpheli şahısların piyasayı hem dolandırdığı hem de zehirledikleri tespit edildi.

MUTFAK DOLAPLARINDA 1 MİLYON SAHTE PARA

Jandarmanın operasyon düzenlediği evlerden ilkinde, mutfak dolaplarının içerisindeki kolilere gizlenmiş vaziyette piyasaya sürülmeye hazır halde 9 bin 265 adet 100 TL’lik (926 bin 500 TL) banknot ile 2 bin 492 adet 50 TL’lik (124 bin 600 TL) banknot olmak üzere toplam 1 milyon 051 bin 100 TL para bulundu. İkinci evde narkotik dedektör köpeği “Vadi”nin de katıldığı aramada 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet hassas terazi, yüklü miktarda metamfetamin ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin TL nakit para ele geçirildi.

Şüpheli Y.T çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmış olup, bağlantılı olduğu şahıslara yönelik çalışmalara aralıksız devam edilmektedir.

 
 
 

baskın , kalpazan , polis , istanbul , sahte para
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM