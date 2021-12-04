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İstanbul'da 10 katlı binada korkutan yangın

İstanbul Kadıköy'de 10 katlı binanın birinci katında yangın çıktı. Üst katlara kadar ulaşan alevler korku ve paniğe neden olurken, binada yaşayan çok sayıda kişi dumandan etkilendi.

Göztepe Mahallesi Ihlamur sokakta meydana gelen olayda, sokak üzerinde bulunan 10 katlı binanın birinci katında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek bütün daireyi sardı. Yangını görenler bir yandan itfaiyeye haber verirken bir yandan da yangına müdahale etmeye çalıştı.

Cep telefonlarına yansıyan görüntülerde, bir kişinin yangın tüpü ile dışarıdan müdahale etmeye çalıştığı ancak yangının büyümesi nedeniyle başarısız olduğu görüldü. Yangın sırasında birinci kattan yükselen alevler beşinci kata kadar çıktı.

İhbarı üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri önce bina sakinleri tahliye etti. Dumandan etkilenen bina sakinlerine olay yerindeki ambulansta müdahale edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahaleleriyle yangın yaklaşık bir saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Etiketler istanbul kadıköy yangın apartman
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