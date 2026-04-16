  4. İstanbul'da 13-14 yaşındaki çocuklar boş arazide silahla atış talimi yaparken yakalandı

Türkiye peşpeşe yaşanan kanlı okul saldırılarıyla sarsılırken İstanbul Esenyurt’ta mahalle sakinleri, boş bir araziden gelen silah sesleriyle sokağa döküldü. Yaşları 13-14 arasında değişen çocukların elinde silahlarla atış yaptığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay İstanbul'un Esenyurt ilçesi Akşemsettin Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, çocuklar boş bir arazide silahla atış talimi yaparken hem kendi aralarında görüntü çekti hem de çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilerek kayıt altına alındı.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine intikal eden polis ekiplerini gören çocuklar kaçmaya başladı.

Yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından çocuklardan biri ekipler tarafından yakalandı.

Yakalanan çocuk hakkında gerekli cezai işlemlerin uygulandığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yaşananlar mahalle sakinleri arasında tedirginliğe neden oldu.

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Kahramanmaraş’ta okulda silahlı saldırı: Can kaybı 9'a yükseldi! Saldırgan 8. sınıf öğrencisi
Kahramanmaraş’ta okulda silahlı saldırı: Can kaybı 9'a yükseldi! Saldırgan 8. sınıf öğrencisi
16 kişiyi pompalı tüfekle vuran saldırgan gizlice toprağa verildi
16 kişiyi pompalı tüfekle vuran saldırgan gizlice toprağa verildi
Yılların yaşlandıramadığı güzel ismin kusursuz fiziğinin sırrı belli oldu
Yılların yaşlandıramadığı güzel ismin kusursuz fiziğinin sırrı belli oldu
Tekerlekli sandalyedeki babasını azarlayan vicdansıza meydan dayağı!
Tekerlekli sandalyedeki babasını azarlayan vicdansıza meydan dayağı!
Dünyaca ünlü yıldız oyuncu yine Türkiye'yi seçti
Dünyaca ünlü yıldız oyuncu yine Türkiye'yi seçti
Hobi bahçeleriyle ilgili düzenlemenin ayrıntıları ortaya çıktı; kapsam dışı yapılar belli oldu
Hobi bahçeleriyle ilgili düzenlemenin ayrıntıları ortaya çıktı; kapsam dışı yapılar belli oldu
Seyahat süresini yarı yarıya indirecek yol hizmete açılıyor
Seyahat süresini yarı yarıya indirecek yol hizmete açılıyor
Saldırının yaşandığı okulda gece yarısı en acı mesai...
Saldırının yaşandığı okulda gece yarısı en acı mesai...
Sakarya’da korku dolu gece! Polis okul önünde vurarak durdurdu! O anlar kamerada Sakarya’da korku dolu gece! Polis okul önünde vurarak durdurdu! O anlar kamerada 72 yaşındaki psikopat, 14 yaş küçük eşini öldürüp, kızını da ağır yaraladı! 72 yaşındaki psikopat, 14 yaş küçük eşini öldürüp, kızını da ağır yaraladı! Deprem uzmanından ''güvenli şehir'' olarak bilinen ilimiz için yıkıcı deprem uyarısı! Deprem uzmanından ''güvenli şehir'' olarak bilinen ilimiz için yıkıcı deprem uyarısı! Arda Güler'in golleri Real Madrid'e yetmedi... Bayern Münih yarı finalde! Arda Güler'in golleri Real Madrid'e yetmedi... Bayern Münih yarı finalde! Kahramanmaraş’taki okul katliamında kan donduran iddia: ''Sizi öldüreceğim diyerek tehdit etmiş! Kahramanmaraş’taki okul katliamında kan donduran iddia: ''Sizi öldüreceğim diyerek tehdit etmiş! Bir okul saldırısı tehdidi gözaltısı daha! 10'uncu sınıf öğrencisi gözaltında! Bir okul saldırısı tehdidi gözaltısı daha! 10'uncu sınıf öğrencisi gözaltında! Okuldaki kanlı katliam sonrası şoke eden ''kayıp çocuklar var'' iddiası! Okuldaki kanlı katliam sonrası şoke eden ''kayıp çocuklar var'' iddiası! WhatsApp'ta okul saldırısı mesajına gözaltı! 17 yaşındaki öğrencinin odasından mermiler çıktı! WhatsApp'ta okul saldırısı mesajına gözaltı! 17 yaşındaki öğrencinin odasından mermiler çıktı! Kahramanmaraş’taki okul saldırından bir acı haber daha: Can kaybı 10'a yükseldi Kahramanmaraş’taki okul saldırından bir acı haber daha: Can kaybı 10'a yükseldi Survivor'ın güzel şampiyonu imam nikahı kıydırdı; başörtülü pozu olay oldu Survivor'ın güzel şampiyonu imam nikahı kıydırdı; başörtülü pozu olay oldu
Hobi bahçeleriyle ilgili düzenlemenin ayrıntıları ortaya çıktı; kapsam dışı yapılar belli oldu Hobi bahçeleriyle ilgili düzenlemenin ayrıntıları ortaya çıktı; kapsam dışı yapılar belli oldu Altın piyasasında büyük operasyon: İzinsiz gram altın üreten 4 şirkete baskın! Altın piyasasında büyük operasyon: İzinsiz gram altın üreten 4 şirkete baskın! Kanlı okul saldırısında kan donduran detay: Katliamın izleri bu fotoğrafta! Kanlı okul saldırısında kan donduran detay: Katliamın izleri bu fotoğrafta! Telegram’da korkunç paylaşımlar! Okul saldırılarını övüp yeni tarihler verdiler! Telegram’da korkunç paylaşımlar! Okul saldırılarını övüp yeni tarihler verdiler! Devler Ligi'nde final yolunda dev randevular! Yarı final eşleşmeleri belli oldu Devler Ligi'nde final yolunda dev randevular! Yarı final eşleşmeleri belli oldu Kahramanmaraş’taki kanlı saldırıda saldırganın olay öncesi görüntüleri ortaya çıktı Kahramanmaraş’taki kanlı saldırıda saldırganın olay öncesi görüntüleri ortaya çıktı Bu sefer Gaziantep! Lise önünde peşpeşe silah sesleri! Bu sefer Gaziantep! Lise önünde peşpeşe silah sesleri! Saldırının yaşandığı okulda gece yarısı en acı mesai... Saldırının yaşandığı okulda gece yarısı en acı mesai... Kahramanmaraş’taki okula kanlı saldırıda saldırganın babası tutuklandı! Kahramanmaraş’taki okula kanlı saldırıda saldırganın babası tutuklandı! Yatırım dünyasında bir devrin sonu: Ünlü yatırımcı hayatını kaybetti Yatırım dünyasında bir devrin sonu: Ünlü yatırımcı hayatını kaybetti