İstanbul'da 13-14 yaşındaki çocuklar boş arazide silahla atış talimi yaparken yakalandı
Türkiye peşpeşe yaşanan kanlı okul saldırılarıyla sarsılırken İstanbul Esenyurt’ta mahalle sakinleri, boş bir araziden gelen silah sesleriyle sokağa döküldü. Yaşları 13-14 arasında değişen çocukların elinde silahlarla atış yaptığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
Olay İstanbul'un Esenyurt ilçesi Akşemsettin Mahallesi’nde meydana geldi.
İddiaya göre, çocuklar boş bir arazide silahla atış talimi yaparken hem kendi aralarında görüntü çekti hem de çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilerek kayıt altına alındı.
İhbar üzerine kısa sürede olay yerine intikal eden polis ekiplerini gören çocuklar kaçmaya başladı.
Yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından çocuklardan biri ekipler tarafından yakalandı.
Yakalanan çocuk hakkında gerekli cezai işlemlerin uygulandığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Yaşananlar mahalle sakinleri arasında tedirginliğe neden oldu.
İHA
