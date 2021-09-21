İstanbul'da 16 yaşındaki Arda 3 gündür kayıp

İstanbul Kartal'da yaşan 16 yaşındaki lise öğrencisi Arda Y.'den pazar gününden beri haber alınamıyor.

Son olarak Kartal’ın Esentepe mahallesinde görülen 16 yaşındaki Arda Y.’den kursa gitmek için evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı.

Kartal Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi öğrencisi olan ve her yerde aranan Arda Y. için sosyal medya kullanıcıları seferber oldu.

Arda Y.’i görenlerin ve bilgi sahibi olanların 0552 742 25 65 nolu telefondan ailesine ulaşılabileceği kaydedildi.