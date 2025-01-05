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  4. İstanbul'da 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü ortalığı birbirine kattı

İstanbul'da 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü ortalığı birbirine kattı

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Avcılar'da 17 yaşındaki sürücü ortalığı birbirine kattı. 8 araca hasar veren ehliyetsiz sürücü kameraya yansıdı.

Olay Cihangir Mahallesi Ormanlı Caddesi ile Kayısı Sokak kesişiminde yaşandı. 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü R.Ç. yönetimindeki bir otomobil, cadde üzerinde 8 araca çarptı. Vatandaşların durdurmak istediği sürücü, kaçmaya çalıştı.

Araçlara vurarak ilerleyen sürücü, kaldırıma çarparak durdu. O anlar kameraya da yansıdı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ehliyetsiz sürücü polis tarafından yakalandı. Sürücü R.Ç.'ye 37 bin 354 TL para cezası kesildi. Sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.
Aracı hasar gören Şenol Hacımehmet, "Yukarıdan aşağı girmiş sokağa. Ben de sesler duydum aşağı indim. Aşağı vura vura gelmiş. Benim aracım da biraz hasar gördü. Polis geldi tutanak tutuldu" ifadelerini kullandı.

İHA

Etiketler avcılar kaza Ehliyetsiz sürücü genç trafik kazası
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