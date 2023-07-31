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İstanbul'da 2 bin 112 polis ile dev uygulama

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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 2 bin 112 polisin katılımıyla helikopter destekli asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yapılan uygulamaya Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Çevik Kuvvet, Güven Timleri Şube Müdürlükleri olmak üzere toplanda 2 bin 112 personel katıldı. İlçede kurulan 102 uygulama noktasında durdurulan araçlar didik didik aranarak içerisinde bulunan bulunan kişilere Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. 3 polis helikopteri ve 6 dron ise havadan takip etti. Uygulamalar havadan dron ile görüntülenirken, ekiplerin denetimlerinin gecenin ilerleyen saatlerine kadar süreceği öğrenildi.

Etiketler esenyurt istanbul polis operasyon uygulama asayiş
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