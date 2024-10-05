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  4. İstanbul'da 2 kadını katledip intihar eden katilin cenaze namazı iptal edildi

İstanbul'da 2 kadını katledip intihar eden katilin cenaze namazı iptal edildi

İstanbul'da 2 kadını katledip intihar eden katilin cenaze namazı iptal edildi
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İstanbul'da iki genç kadını öldürdükten sonra intihar eden 19 yaşındaki kadın katilinin cenaze namazı güvenlik sebebiyle iptal edildi.

İstanbul Fatih'te surlardan atlayarak intihar eden şüphelinin, iki ayrı ilçede öldürdüğü iki kadının cenazesi toprağa verildi. 

Edirnekapı'da surlardan atlayarak intihar eden Semih Ç.'in (19) intihar etmeden önce Eyüpsultan ve Fatih'te öldürdüğü Ayşenur H. ile İkbal U. için bugün ayrı camilerde cenaze töreni düzenlendi. 

Başı kesilip vücudu parçalara ayrılarak öldürülen İkbal U. için Fatih Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. 

Törene, İkbal U.'in yakınları, arkadaşları, İstanbul Valisi Davut Gül ile Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan katıldı. 

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Namaz öncesi cami avlusunda bulunan İkbal U.'in bazı yakınları fenalık geçirdi. 

İkbal U., cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği Mezarlığı'na defnedildi. 

Boğazı kesilerek öldürülen Ayşenur H. için de Gaziosmanpaşa Pazariçi Saadet Camisi'nde cenaze töreni yapıldı. 

Törene, Ayşenur H.'in ailesi, arkadaşları, İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen de katıldı. 

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ

Cenazesi kılınan namazından ardından Karlıtepe Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında son yolculuğuna uğurlandı. 

Polis ekiplerince her iki cenaze töreni için alanlarda geniş güvenlik önlemi alındı. 

Öte yandan iki kadını öldürdükten sonra Fatih'te surlardan atlayarak intihar eden Semih Ç.'in cenaze namazının, güvenlik sebebiyle iptal edildiği öğrenildi.

AA

Etiketler kadın katili cenaze namazı Cenaze namaz
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