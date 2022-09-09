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  4. İstanbul'da 2 metrobüs kafa kafaya çarpıştı, çok sayıda yaralı var!

İstanbul'da 2 metrobüs kafa kafaya çarpıştı, çok sayıda yaralı var!

İstanbul Avcılar Şükrebey Metrobüs Durağı yakınlarında iki metrobüs çarpıştı. Kaza nedeniyle olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Avcılar Şükrübey Metrobüs Durağı yakınlarında iki metrobüs çarpıştı. Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin kaza yerinde kurtarma çalışmaları sürüyor.

Etiketler metrobüs kaza trafik kazası yaralı
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