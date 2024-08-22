İstanbul'da 2 ton kaçak midyeye el konuldu

İstanbul Beyoğlu’nda düzenlenen operasyonda 2 ton kaçak midyeye el konuldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, Kabataş Sahili’nde yasal olmayan yollarla denizden çıkarılan midyelerin bir araca yüklendiğini tespit etti.

Araçta 95 çuval içerisinde bulunan iki ton midyeye el konulurken şüpheli Ö.A.’ya ise “Su Ürünleri Kanunu’na muhalefet” suçundan 26 bin 242 lira para cezası verildi.

Midyelerse canlılığını sürdürmesi ve doğal yaşama kazandırılabilmesi amacıyla tekrar denize bırakıldı.