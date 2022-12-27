İstanbul'da 20 katlı binada yangın paniği

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir sitedeki 20 katlı binada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Esenyurt'ta bir sitede bulunan 20 katlı binada yangın çıktı. Binanın üst katlarında çıktığı öğrenilen yangın sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi devam ediyor.