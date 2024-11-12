İstanbul’da 24 saatte 22 yavru kedi ölü bulundu

İstanbul'un Silivri ilçesinde sadece 24 saatte tam 22 yavru kedi ölü halde bulundu. Ölü kedi yavrularının kimi poşet ağaca asılı poşetler içerisinde kimisi ise sokaklarda bulunduğu öğrenildi.

Korkunç haberler peş peşe İstanbul'un Silivri ilçesinden geldi ve sokak hayvanlarına yönelik şiddet iddialarına bir yenisi daha eklendi.

Silivri'nin farklı noktalarında 22 yavru kedi ölü halde bulundu. Durumu fark eden yurttaşlar tedirginlik yaşarken olayın araştırılmasını istedi.

Akşam yürüyüşü için sahile gitmek üzere evden çıkan bir bina sakini, üzüm ağacına asılı poşet içerisinde ölü 2 yavru kedinin olduğunu fark etti. Dün akşam saatlerinde ise iddiaya göre Silivri'de farklı sokaklarda birçok ölü kedi bulundu. Kedilere su ve mama verdiğini söyleyen bazı mahalle sakinleri duruma tepkili.

Yurttaşlardan biri "Yavru kedilerinin ölümüyle ilgili ya soğuktan ya da zehirlenme ama diyorum zehirlenme olsa büyük kedilerde ölür. Son 2 gün içerisinde burada 8-9 tane yavru kedi öldü. Bizde kedilere hazır mama alıp veriyoruz” diye konuştu.

Kedilerin açlıktan ölemeyeceğine dikkat çeken mahalle sakini Serhat Yönet “Ben burada oturuyorum, burada kedileri besliyoruz. Yemek ve su veriyoruz. Ama nedense son 22 saat içerisinde 22 yavru kedi öldü ve neden öldüğünü bilmiyoruz. Burada herkes yemek veriyor, su veriyor. Zehirlenme diyeceğim ama bundan da emin değilim. Bu olayın araştırılmasını istiyorum” dedi.

Aydınlık