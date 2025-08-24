  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İstanbul'da 24 yaşındaki üniversiteli kız öğrencinin şüpheli ölümü

İstanbul'da 24 yaşındaki üniversiteli kız öğrencinin şüpheli ölümü

İstanbul'da 24 yaşındaki üniversiteli kız öğrencinin şüpheli ölümü
Güncelleme:

İstanbul Beşiktaş'ta iç mimarlık bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi 24 yaşındaki Helin U., yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Uçar'ın cenazesi Amasya’da toprağa verildi.

Olay, 22 Ağustos Cuma günü saat 14.00 sıralarında Muradiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Helin U.'dan haber alamayan yakınları Samsun'dan İstanbul'a geldi.

Eve çilingirle giren yakınları, Helin U.'ı hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk incelemelerde genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Özel bir üniversitede 3'üncü sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Helin U.’ın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Diğer yandan Helin U.’ın cenazesi 23 Ağustos Cumartesi günü öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Çaydibi köyünde toprağa verildi. (DHA)

DHA

text-ad
Etiketler Beşiktaş iç mimar iç mimarlık öğrencisi Helin
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
''Çıplak bedeninizi görmek zorunda değilim'' diyen Sinan Akçıl'ın çıplak fotoğrafı olay oldu ''Çıplak bedeninizi görmek zorunda değilim'' diyen Sinan Akçıl'ın çıplak fotoğrafı olay oldu Sosyal medyada ölümcül akım! Hızla yayıldı, aileler ölüm korkusuyla yaşıyor Sosyal medyada ölümcül akım! Hızla yayıldı, aileler ölüm korkusuyla yaşıyor Şehir teröristleri kendilerine trafik cezası yazan polise saldırdı Şehir teröristleri kendilerine trafik cezası yazan polise saldırdı Aleyna Tilki'den istismar ve taciz mesajı: ''Geçecek'' Aleyna Tilki'den istismar ve taciz mesajı: ''Geçecek'' Diyanet ve Ali Erbaş hakkında ''kadınların miras hakkı hutbesi'' için suç duyurusu Diyanet ve Ali Erbaş hakkında ''kadınların miras hakkı hutbesi'' için suç duyurusu 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası kesinleşmiş firari Esenyurt'tan çıktı 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası kesinleşmiş firari Esenyurt'tan çıktı Terörsüz Türkiye süreci için ''geçiş süreci kanunu'' geliyor Terörsüz Türkiye süreci için ''geçiş süreci kanunu'' geliyor Gözü dönen genç anne 10 yaşındaki kızını elinde bıçakla sokak ortasında kovaladı! Gözü dönen genç anne 10 yaşındaki kızını elinde bıçakla sokak ortasında kovaladı! Yılan Hikayesi'nin ''Başak Komiser''i tatil pozlarıyla yıllara meydan okudu Yılan Hikayesi'nin ''Başak Komiser''i tatil pozlarıyla yıllara meydan okudu İstanbul'un kalbinde 3 kuruşluk hediye çeki için 8 saat kuyrukta beklediler İstanbul'un kalbinde 3 kuruşluk hediye çeki için 8 saat kuyrukta beklediler
AK Parti'nin bebek katili Öcalan için af kararı belli oldu AK Parti'nin bebek katili Öcalan için af kararı belli oldu Yapay zekalı Bayraktar TB2T-AI SİHA'dan yeni irtifa rekorunu kırdı Yapay zekalı Bayraktar TB2T-AI SİHA'dan yeni irtifa rekorunu kırdı Denizli'de büyük orman yangını: Rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı! Denizli'de büyük orman yangını: Rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı! Atatürk'ün yüzen yadigarı Savarona tüm ihtişamıyla geri döndü! Atatürk'ün yüzen yadigarı Savarona tüm ihtişamıyla geri döndü! Kayıp iş insanı Halit Yukay'ın cansız bedeni bulundu Kayıp iş insanı Halit Yukay'ın cansız bedeni bulundu Marmara Denizi'nde feribotta intihar girişimi: Kendini denize attı! Marmara Denizi'nde feribotta intihar girişimi: Kendini denize attı! AK Partili Belediye Başkanı'ndan Defne Samyeli için mide bulandıran ifadeler AK Partili Belediye Başkanı'ndan Defne Samyeli için mide bulandıran ifadeler 250 metrelik ağla balık avlayıyordu, balıklar ağa o jandarmaya yakalandı! 250 metrelik ağla balık avlayıyordu, balıklar ağa o jandarmaya yakalandı! Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı