İstanbul'da 3 fabrikada yangın ! Alevler yandaki binalara sıçradı

İstanbul Esenyurt'ta bulunan Kıraç Evren Oto Sanayi Sitesi bulunan bir palet fabrikasında yangın çıktı. Bir anda büyüyen yangın, binanın yanında bulunan alüminyum ve tekstil fabrikalarına sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Esenyurt ilçemizde meydana gelen üç fabrikayı etkileyen yangın İ.B.B İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınmış olup, herhangi bir ölü ya da yaralı bulunmamaktadır" denildi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, "Buranın palet fabrikası olması çam ağaçlarıyla yapılan paletler nedeniyle yangının boyutu büyük oluyor. Yanında atıl bir iş merkezi ve fabrikaya sıçramış durumda. Burada daha fazla yayacak birşey ve yerleşim yok. Fabrikalarda kimyasal ürün yok. Burada bir tanesi özellikle gece çalışan olabilir deniyor. Oradaki bekçilerin verdiği bilgiye göre çalışan kimse yok. Şu an için can kaybı yok. Rüzgarın olmaması durumunda biz baskılayabiliriz deniyor. Ama olmaması durumunda havadan da müdahale yapılabilir" dedi.





"4 BİN METREKARE AÇIK ALANDA PALETLERDE YANGIN ÇIKTI"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise Esenyurt Akçaburgaz'da yaklaşık 4 bin metrekare açık alanda paletlerde yangın çıktığı bildirildi. Yangının 3 katlı ve 4 katlı iş yerlerine de sirayet ettiği belirtilen açıklamada, "Yangın kontrol altına alınıyor" denildi.





"98 ARAÇ VE 180 PERSONEL YANGINA MÜDAHALE EDİYOR"

Açıklamada, yangına İstanbul Büyükşehir, Esenyurt, Avcılar, Beylikdüzü, Mimarsinan, Başakşehir, Hadımköy, Bakırköy, Şişli, Fatih, Bağcılar, Kartal, Kadıköy, Sultangazi ve Silivri itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği aktarılarak, olay yerine Hamidiye AŞ'den su tankerlerinin gönderildiği kaydedildi.

Yangına, 98 araç ve 180 personelle müdahale edildiği ifade edildi