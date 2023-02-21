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İstanbul'da 3 katlı bina çöktü

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İstanbul'un Fatih ilçesinde 3 katlı metruk bina çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

İstanbul'un Fatih ilçesinde 3 katlı metruk bina yerle bir oldu. Olayda can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Katip Kasım Mahallesi Hadım Odaları Sokakta yer alan 3 katlı metruk binada, saat 11.00 sıralarında çökme meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis sevk edildi. İtfaiye erleri enkazda inceleme başlattı. Can kaybının yaşanmadığı belirtilirken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor. 


Etiketler istanbul fatih bina çöktü metruk bina
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