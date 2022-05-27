İstanbul'da 3 kişinin ölü bulunduğu olayda sır perdesi aralandı

İstanbul'un Şişli ilçesinde bir apartman dairesinde 1'i kadın 3 kişi ölü bulundu. Sabah saatlerinde eve gelen saldırganın eski kız arkadaşı ve sevgilisini öldürüp intihar ettiği öğrenildi.

Şişli Fulya'da bir apartman dairesinde biri kadın 3 kişinin cansız bedeni bulundu. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri inceleme başlattı.

Fulya'daki 4 katlı binanın en üst katındaki daireden sabah saatlerinde silah sesleri duyuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İçeriye giren polis ekipleri, biri kadın 3 kişinin cansız bedenleriyle karşılaştı. Bina önüne gelen ölenlerin yakınları göz yaşlarını tutamadı.

Polis olay yerinde bulunanların ifadesine başvurdu. İlk inceleme sonucu Y.S.B. (34) adlı saldırganın, eski kız arkadaşı olduğu belirtilen B.V. (28) ile birlikte yaşadığı Ö.A. (29)'yı öldürdükten sonra intihar ettiğini belirlendi.

Olay yerinde inceleme devam ediyor.

İNTİHAR NOTU BULUNDU

Şişli’deki olaya ilişkin Şişli Kaymakamlığı’nın yaptığı açıklamada, “Bugün sabah 07:00 sıralarında Fulya Mahallemizde tabanca ile açılan ateş sonucu "kasten öldürme ve intihar" olayı meydana gelmiştir. Olay yerine sevk edilen güvenlik güçlerimizce yapılan ilk tespitlerde; Şüpheli Yavuz Selim B. adlı şahsın; (Beril V.) isimli kadın ve (Ö.A) adlı şahsı silahla ateş etmek suretiyle öldürdüğü ve daha sonra aynı silahla ateş ettiği anlaşılmıştır. Olay yerinde (1) adet tabanca ve muhtelif sayıda kovan ile şüpheli şahsın üzerinden konuyla ilgili olduğu değerlendirilen “intihar notu” elde edilmiştir. Başlatılan tahkikat devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan cinayete kurban giden Beril V.'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde görev yaptığı öğrenildi.

DHA