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  4. 29 Şubat 2020 13:26

İstanbul'da 3 kız öğrenciye taciz rezaleti

İstanbul'un Esenyurt ilçeisnde üç genç kıza taciz girişiminde bulundukları önü sürülen iki kişi gözaltına alındı. Vatandaşların şüphelilere müdahale ettiği anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'da 3 kız öğrenciye taciz rezaleti
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Olay Esenyurt Pınar Mahallesi'nde önceki gün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, okuldan çıkan ortaokul öğrencisi üç genç kıza, iki kişi sözlü tacizde bulunup kaçırmaya çalıştı.

Şüphelilerden biri, çevredeki vatandaşlar tarafından yakalanarak darp edildi. Diğer şüpheli ise ara sokaklardan kaçmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis diğer şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. 



Esenyurt Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 

Öte yandan çevredeki vatandaşların şüphelilere müdehale etmesi de bölgedeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüler de vatandaşların bir şüpheliyi darp ettiği görüldü.




DHA

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