İstanbul'da 3 tonluk uyuşturucu baskını

İstanbul Başakşehir’de bulunan bir sanayi sitesinde depo olarak kullanılan alana baskın yapan polis ekipleri uyuşturucu yapımında kullanılan 3 ton kimyasal madde ele geçirdi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda narkotik şubeye bağlı polis ekipleri, Başakşehir’de sanayi içerisinde bulunan ve depo olarak kullanılan dükkana baskın düzenlendi.

Düzenlenen baskında içeride uyuşturucu madde yapımında kullanılmak üzere depolanan 3 ton asit anhidrit ele geçirildi. Depoda bulunan 3 zanlı da gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Ekipler uyuşturucu yapımında kullanılacak ham maddeleri vinç ile ikinci kattaki depodan indirdi. Kimyasal madde üretimi yapılan depo üzerinde inceleme yapan olay yeri inceleme ekipleri maddeden de numuneler aldı.

İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre polisin yapmış olduğu baskın sonrasında depodan Doğu Anadolu'daki illere de kimyasal ham madde sevkiyatının yapıldığı öğrenildi.