  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İstanbul'da 3 tonluk uyuşturucu baskını

İstanbul'da 3 tonluk uyuşturucu baskını

İstanbul'da 3 tonluk uyuşturucu baskını

İstanbul Başakşehir’de bulunan bir sanayi sitesinde depo olarak kullanılan alana baskın yapan polis ekipleri uyuşturucu yapımında kullanılan 3 ton kimyasal madde ele geçirdi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda narkotik şubeye bağlı polis ekipleri, Başakşehir’de sanayi içerisinde bulunan ve depo olarak kullanılan dükkana baskın düzenlendi.

Düzenlenen baskında içeride uyuşturucu madde yapımında kullanılmak üzere depolanan 3 ton asit anhidrit ele geçirildi. Depoda bulunan 3 zanlı da gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Ekipler uyuşturucu yapımında kullanılacak ham maddeleri vinç ile ikinci kattaki depodan indirdi. Kimyasal madde üretimi yapılan depo üzerinde inceleme yapan olay yeri inceleme ekipleri maddeden de numuneler aldı.

İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre polisin yapmış olduğu baskın sonrasında depodan Doğu Anadolu'daki illere de kimyasal ham madde sevkiyatının yapıldığı öğrenildi.

 

Etiketler Uyuşturucu Uyuşturucu imalatı Sanayi siteleri
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Korkulan oldu! Marmaris'te alevler yerleşim yerine ulaştı
Bir müzisyen intiharı daha
Manavgat ve Marmaris'ten geriye bu kaldı
Taşıma suyla yangına müdahale görüntüleri kahretti
Kötü haberi Bakan verdi: Ölü sayısı yükseldi
Gün aymadı Türkiyem! Burası Antalya Manavgat!
Netflix'in en çok izlenen 10 dizisi açıklandı
Dikkat! Bunaltan sıcaklar daha da artacak!