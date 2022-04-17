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İstanbul'da 34 katlı binada yangın paniği

Kartal'da 34 katlı binanın 21. katındaki dairenin balkonunda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Kartal Yunus Mahallesi Karaağaç Caddesinde 34 katlı bir rezidansın 21'nci katında 16.30 sıralarında yangın çıktı. Ev sahiplerinin balkonda kızartma yaptığı sırada kızgın tavadan kaynaklandığı iddia edilen yangın kısa sürede büyüdü. Rezidansta oturanlar dışarı çıkarken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Mahalle sakinleri yangını cep telefonu kameralarına kaydetti. Bir mahalle sakini, yangın sırasında patlama sesi duyduğunu söyleyerek "Son dakika gördüm ve çıktım. Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum" dedi.

DHA

Etiketler istanbul yangın
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