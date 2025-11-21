İstanbul'da 38 kez banka ATM'lerini soyan hırsız sonunda yakalandı

İstanbul'da 7 ayda tam 38 kez bankalara ait ATM'lerden para çalan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin bir bankaya ait 15 farklı ATM'yi soyduğu belirlenirken, hırsızlık anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'da Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 21 Nisan-18 Kasım tarihleri arasında ATM'lerden para çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda aynı bankaya ait 15 farklı ATM'den toplam 199 bin 706 TL çalındığı belirlendi. Yüzüne maske takan veya motosiklet kaskı kullanan kişinin elindeki tornavida gibi aletlerle 38 defa ATM'nin para yatırma ünitelerinden para çaldığı tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin 9 suç kaydı bulunan T.K. (36) olduğu belirlendi. Esenyurt'ta düzenlenen operasyonla T.K. yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. ATM hırsızı güvenlik kamerasında Öte yandan, 15 farklı ATM'den tornavida kullanarak 199 bin 760 TL çalan zanlının o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin maske ve kaskla yüzünü gizleyerek ATM'lerden para çaldığı anlar yer aldı. İHA