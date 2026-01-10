İstanbul'da 4 katlı binada esrarengiz patlama: İki kişi kayıplara karıştı!
İstanbul Esenyurt'ta bir dairede patlama meydana geldi. Patlama sonrası dairede bulunan 2 kişinin kaçtığı öğrenildi.
Esenyut'ta 4 katlı binanın giriş katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Dairede bulunan 2 kişi patlamanın ardından binadan çıkarak uzaklaştı. Patlamanın nedeni araştırılırken, daireden çıkan 2 kişi ise aranıyor.
DHA
