  4. İstanbul'da 4 katlı binada esrarengiz patlama: İki kişi kayıplara karıştı!

İstanbul'da 4 katlı binada esrarengiz patlama: İki kişi kayıplara karıştı!

Güncelleme:

İstanbul Esenyurt'ta bir dairede patlama meydana geldi. Patlama sonrası dairede bulunan 2 kişinin kaçtığı öğrenildi.

Esenyut'ta 4 katlı binanın giriş katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Dairede bulunan 2 kişi patlamanın ardından binadan çıkarak uzaklaştı. Patlamanın nedeni araştırılırken, daireden çıkan 2 kişi ise aranıyor.

DHA

