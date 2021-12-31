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İstanbul'da 4 katlı binada yangın paniği

İstanbul'da 4 katlı binada yangın paniği

İstanbul Bağcılar'da, 4 katlı binanın 4'üncü katında yangın çıktı. Yangında bir kadın fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Bağcılar Fatih Mahallesi 1792 Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 4'ncü katında yangın çıktı. Elektrik kablolarından çıktığı öğrenilen yangının çıktığı dairede yaşayan kadın, dumanları gördükten sonra 3 çocuğunu alarak binadan çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ettiği sırada, yangının çıktığı dairenin alt katında yaşayan Nebahat İ., fenalaştı. Vatandaşlar tarafından binadan çıkarılan yaşlı kadın, hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangın nedeniyle binada hasar oluştu. Yangın, çevredeki binalardan ve sokaktan geçen sürücüler tarafından cep telefonuyla da görüntülendi. 

 

DHA

Etiketler bağcılar istanbul yangın
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