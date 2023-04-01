için kaldı
İMSAKİYE
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İstanbul'da 4 katlı iş merkezinde yangın

İstanbul'da 4 katlı iş merkezinde yangın

İstanbul'da 4 katlı iş merkezinde yangın
Güncelleme:

İstanbul Esenyurt'ta 4 katlı iş merkezinin dış cephesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde bulunan 4 katlı iş merkezinde saat 14.30 sıralarında tadilat sırasında yangın çıktı.

Dış cepheyi alevler sararken yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürülürken mobilya ve beyaz eşya satan firmanın kiraladığı iş merkezinin içinin boş olduğu öğrenildi.

DHA

Etiketler esenyurt iş merkezi yangın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Selçuk Bayraktar paylaştı, Türkiye'nin yeni milli gururu ortaya çıktı
Hatay'da peş peşe deprem
Keşke 1 Nisan şakası olsaydı ama değil: İstanbul'da yeni salgın alarmı!
14 Mayıs'ta oy verecek seçmen için son 2 gün!
Çöp poşetine konulup ölüme terk edilen yavru köpek kurtarıldı
17 seçim anketine göre partilerin oy oranları belli oldu
KKM'de 3 günde 3'üncü değişiklik: Önce faizi şimdi de vadesi değişti
Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri belirlendi
Akşener'inn AK Partili Başkana söylediği bu sözler olay oldu
İşçi ve memur zamsız kaldı!