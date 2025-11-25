  1. Anasayfa
İstanbul'da 4 kişilik aileyi ölüme götüren gerçek ortaya çıktı

Güncelleme:

İstanbul Fatih'te kaldıkları otelde fenalaşarak kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybeden 4 kişilik ailenin ölümüne ilişkin hazırlanan otopsi raporu savcılığa sunuldu. Rapora göre, aile üyelerinin kanında, mide içeriğinde ve tükettikleri ürünlerde zehir bulunmadığı açıklanırken güçlü ''fosfin'' maddesi (böcek ilacı metaboliti) tespit edildi.

Almanya'dan İstanbul'a tatile gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan 4 kişilik aile, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Anne Ç.B. (27), baba S.B. (38) ile 3 yaşındaki M.B. ve 6 yaşındaki K.B. hayatını kaybetmişti. Ailenin ölümüne ilişkin soruşturma devam ederken, Adli Tıp Kurumu otopsi raporu savcılığa sundu. 

"FOSFİN MADDESİ" TESPİT EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen raporda, ailenin ölüm sebebinin kesinleşmediği belirtildi. Öte yandan raporda, otelden alınan havlu, maske ve odanın muhtelif yerlerinden alınan sürüntü örneklerinde 'fosfin' maddesi (böcek ilacı metaboliti) tespit edildiği belirtildi. Ailenin midesinden alınan örneklerde ise yediklerinde zehir bulunmadığı tespit edildi.

AİLENİN ÖLÜM SEBEBİNE İLİŞKİN MÜTALAA CUMA GÜNÜ

Zehirlenme şüphesiyle hayatını kaybeden B. ailesinin kesin ölüm sebebine ilişkin, Adli Tıp Kurumu 1.İhtisas Kurulu mütalaasının 28 Kasım Cuma günü düzenleneceği öğrenildi.

DHA

