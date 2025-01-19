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İstanbul'da 4 milyar TL'lik vurgun

İstanbul'da 4 milyar TL'lik vurgun
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İstanbul Kadıköy'de bir gayrimenkul firmasına ait 110 milyon Euro değerindeki taşınmazların sahte evrak kullanılarak şirket sahibi gibi davranan kişiler tarafından usulsüz olarak satıldığı ortaya çıktı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, Kadıköy'de bir gayrımenkul firmasına ait 110 milyon Euro değerindeki taşınmazların satışında belirlenen usulsüzlük üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, firmaya ait 11 dönümlük arazide bulunan 4 binadaki 30 gayrimenkul hakkında Büyükçekmece 3. Noterliği'nde sahte vekaletname çıkarıldığı tespit edildi. İncelemeye devam eden ekipler, 8 Ocak Çarşamba günü aynı arazideki 4 gayrimenkulün de Kadıköy Tapu Sicil Müdürlüğü'nde satışının yapıldığını tespit etti. Ekiplerin incelemesinde, Kadıköy Tapu Sicil Müdürlüğü'ndeki satış sırasında bulunması gereken, yurtdışında yaşadığı öğrenilen şirket yetkilileri E.H., P.R. ve O.A. yerine K.A.G. ve M.Y. isimli kişilerin şirket sahibi gibi davrandığını, tercüman olarak E.A. isimli kişinin alıcı olarak ise V.K. ve F.E.'nin tapu işlemlerini gerçekleştirdiğini belirledi.

SAHİBİ GİBİ DAVRANDILAR; ŞİRKETİ SATMAYA ÇALIŞTILAR

Şirket yetkilisi gibi davranarak sahte evraklarla şirketin kontrolünü ele geçiren şüpheliler, 110 milyon Euro değerindeki taşınmazların yanı sıra şirketi de satmaya çalıştı. Delilleri toplayan ekipler, 9 Şubat 2024'te İstanbul merkezli Van, Yalova ve Balıkesir'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 7 kişiyi gözaltına aldı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ŞİRKET YETKİLİLERİNİ DEĞİŞTİRMİŞLER

Türkiye Sicil Gazetesi'nin 19 Şubat 2024 tarihli sayısında müşteki gayrimenkul firmasının gerçek yetkilileri olan E.H., P.R. ve O.A.'nın yerine Ankara'nın Mamak ilçesinde ikamet eden S.M. isimli bir kişinin şirketin tek yetkilisi olarak gösterildiği de tespit edildi. Ankara'da gözaltına alınan şüpheli S.M. İstanbul'da çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAÇAN ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Olayın haklarında işlem yapılan kişilerle sınırlı olmadığını belirleyen savcılık soruşturmayı derinleştirdi. 1 sene boyunca devam eden çalışmalarda 19 Nisan 2024'te, dosyada şüpheli olarak adı geçen 11 kişiye yonelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, 6 şüpheli ise kaçtı. Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmayı sürdüren İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 16 Ocak Perşembe günü bir kez daha operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Ekiplerin kaçan 6 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor. (DHA)

DHA

Etiketler gayrimenkul dolandırıcılık istanbul kadıköy
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