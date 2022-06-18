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İstanbul'da 4 yaşındaki çocuk 5. kattan düştü

İstanbul'da 4 yaşındaki çocuk 5. kattan düştü

İstanbul Esenyurt'ta ailesiyle misafirliğe giden 4 yaşındaki çocuk, binanın 5. katından düşerek hayatını kaybetti.

Esenyurt’ta misafirlik için gittiği sitede arkadaşlarıyla oynarken apartmanın merdiven boşluğundaki camdan aşağıya bakan 4 yaşındaki çocuk, dengesini kaybederek düştü. Hastaneye kaldırılan çocuk, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 

Olay, saat 20.30 sıralarında Esenyurt Üçevler Mahallesi'ndeki bir sitede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte misafirliğe giden 4 yaşındaki Taha S., site bahçesinde arkadaşlarıyla oyun oynamaya başladı. Bu sırada arkadaşlarından kaçarak binaya giren Taha S., 5’inci kattaki merdiven boşluğunda pencereden aşağıya baktığı sırada dengesini kaybederek düştü.

Küçük çocuğu yerde gören site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı çocuğu hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Taha S., yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 

Yaşanan olayı anlatan site sakini Zeynep Y., “Arkadaşlarıyla oyun oynarken apartmana kaçıyor. Yukarıya çıkıp camdan peşimden geliyor mu diye bakarken dengesini kaybedip düşmüş. Apartmandaki merdiven boşluğundaki camdan düşmüş. Buradayken nabzı yokmuş zaten, hastanede hayatını kaybetmiş. Buraya misafirliğe gelen bir ailenin çocuğu” dedi. 

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor. 

 

İHA

Etiketler esenyurt
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