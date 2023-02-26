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İstanbul'da 46 firari hükümlü yakalandı

İstanbul'da 46 firari hükümlü yakalandı
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İstanbul'da haklarında kesinleşmiş hapis cezaları olan 46 firari hükümlü polis tarafından yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından, 24 Şubat Cuma günü yapılan operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları olan firari 46 hükümlü gözaltına alındı. Tespit edilen 70 adrese yapılan baskınlarda, gözaltına alınan hükümlülerden Ebru B.'nin 'Hırsızlık' suçundan 39 yıl 6 ay, Kazım Ö.'nün 'Dolandırıcılık' suçundan 20 yıl, Caner Y.'nin ise 'Hırsızlık' suçundan 15 yıl 4 ay hapis cezaları olduğu öğrenildi. Şüpheliler polis merkezlerinde yapılan işlemlerinin ardından cezaevlerine gönderildi. 

DHA

Etiketler istanbul firari hükümlü gözaltı
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