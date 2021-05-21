İstanbul'da 5 katlı bina alevlere teslim oldu
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 5 katlı bir binanın çatısında yangın meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Esenyurt'ta 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipleri alev alev yanan çatıya müdahale ediyor.
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