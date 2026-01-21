İstanbul'da 5 katlı binada can pazarı: 12 kişi mahsur kaldı
İstanbul Sultangazi'!de 5 katlı binada yangın çıktı. Bİnada mahsur kalan 12 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, Sultanbeyli Orhangazi Mahallesi İlker Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 5 katlı binanın 3'üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Binada mahsur kalan 12 vatandaş, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı. Dumandan etkilenen bazı vatandaşlar ilk müdahaleleri olay yerinde sağlık ekiplerince yapılırken, bazı vatandaşlar ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
İHA
