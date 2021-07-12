İstanbul'da 5 katlı binada yangın
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde 5 katlı boş bir binada yangın meydana geldi.
Cennet Mahallesi'nde bulunan 5 katlı boş binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Binadan alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler itfaiye haber verdi.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
DHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol