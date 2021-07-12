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İstanbul'da 5 katlı binada yangın

İstanbul'da 5 katlı binada yangın

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde 5 katlı boş bir binada yangın meydana geldi.

Cennet Mahallesi'nde bulunan 5 katlı boş binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Binadan alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler itfaiye haber verdi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

DHA

Etiketler küçükçekmece yangın
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