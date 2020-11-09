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  4. 09 Kasım 2020 23:02

İstanbul'da 6 aylık bebeği ölüme terk ettiler

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde, puseti ile birlikte terk edilmiş 6 aylık bebek bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin bebeği hastaneye kaldırdığı öğrenildi.

İstanbul'da 6 aylık bebeği ölüme terk ettiler
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Sarıyer'de ihbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, puset içerisinde 6 aylık bebek buldu. Olay, Ayazağa Mahallesi Şehit Ersin Kurt Sokak'ta akşam saatlerinde meydana geldi.

Bir vatandaş evine gireceği sırada, bir kadının, komşusunun bahçesine bebek puseti bırakarak çıktığını fark etti. Kadının gözden kaybolmasının ardından bahçeyi kontrol eden vatandaş, pusetin içinde bir bebek olduğunu gördü.

KADININ EŞKALİ BELİRLENDİ 

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 6 aylık olduğu tahmin edilen erkek bebek, sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda eşkali belirlenen kadının yakalanması için çalışmalara başladı.

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