İstanbul'da 7 katlı binada yangın paniği

İstanbul Şişli'de 7 katlı binanın zemin katında bulunan depoda yangın meydana geldi.

Yangın, Kuruçay Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı binanın bodrum katında saat 12.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, film setlerinde kullanılan malzemelerin olduğu depoda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Üst katlara duman dolması nedeniyle daire sakinleri kendilerini dışarı attı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına iki koldan müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Depoda duman tahliyesi yaptı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken depoda hasar oluştu.

DHA