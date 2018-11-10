Bakan Hulusi Akar'dan Hakkari açıklaması
Bakan Hulusi Akar'dan Hakkari açıklaması
Altınla ilgili flaş tahmin: Fiyatı 200 liraya inerse...
Altınla ilgili flaş tahmin: Fiyatı 200 liraya inerse...
Felaketi yaşıyorlar ! Ölü sayısı giderek artıyor
Felaketi yaşıyorlar ! Ölü sayısı giderek artıyor
İstanbul'da 7 katlı binada yangın ! Yaralılar var
İstanbul'da 7 katlı binada yangın ! Yaralılar var
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal izin kararı
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal izin kararı
''CHP'de İstanbul için İlhan Kesici doğru aday''
''CHP'de İstanbul için İlhan Kesici doğru aday''
Bakan Turhan'dan 'Wikipedia neden kapalı?' sorusuna yanıt
Bakan Turhan'dan 'Wikipedia neden kapalı?' sorusuna yanıt
356 firma konkordato ilan etti
356 firma konkordato ilan etti
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 10 Kasım 2018 14:47

İstanbul'da 7 katlı binada yangın ! Yaralılar var

İstanbul, Kartal'da 7 katlı bir binanın giriş katında yangın çıktı. Evde mahsur kalan bir baba ile 3 çocuğu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İstanbul'da 7 katlı binada yangın ! Yaralılar var
A+ A-

Yangın, 13.30 sıralarında Orta Mahalle, Kılıç Ali Paşa Sokak’ta meydana geldi. 7 katlı binanın giriş katında bulunan dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Daireden yükselen dumanlar nedeniyle baba İzzettin İlhan ile Sude, Emirhan ve Elif ismindeki üç çocuğu içeride mahsur kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri mahsur kalan baba ve çocuklarını kurtarırken, yangına müdahale ederek, söndürdü. Ambulansla hastaneye sevk edilen baba İzzettin İlhan ile bir çocuğunun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

DHA

kartal , yangın
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM