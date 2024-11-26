İstanbul'da 7 kişiyi öldürüp intihar eden katilin son görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul'da aile fertleri ile birlikte bir kuaförü öldürdükten sonra intihar eden katil zanlısının seri cinayetler öncesindeki son görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul'da'da aile fertleri ve bir kuaförü öldürdükten sonra hayatına son veren B.A.'ın Büyükçekmece'deki aile evine giriş ve çıkış yaptığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul'da dün karısı, çocuğu, annesi, babası, kayınvalidesi ve eniştesi ile bir kuaförü öldüren, 2 kişiyi de ağır yaralayan B.A.'ın (33) anne ve babasını öldürüp kız kardeşini yaraladığı eve giriş anı ile evden çıkarak otomobille Avcılar'a gittiği görüntüler ortaya çıktı. B.A.'ın araçla gelip, kapüşonlu montla eve girdiği bir süre sonra binadan çıktığı ve araçla uzaklaştığı güvenlik kameralarına yansıdı. (DHA)

7 kişiyi öldürdükten sonra yaşamına son veren B.A. berber dükkanı işletiyordu. Aladağ'ın Üniversite Mahallesi'nde bulunan, sahibi olduğu berber dükkanı görüntülendi.

Dükkanın kapısının kilitli olduğu görülürken, dükkanın bulunduğu caddede sessizlik hakim. Aynı caddede berber dükkanı olan O.Ö. şaşırdıklarını belirterek, Kendisini çok fazla tanımıyoruz. Aynı caddede işletmemiz var. Bu olayı duyduk şaşırdık. Sadece gelen müşterilerimizden tanıyoruz kendisini. Çok şaşırdık şeklinde konuştu.

Aile boyu katliamda neler yaşandı ?

İstanbul Büyükçekmece'deki aile faciasında önceki gün 5 kişi hayatını kaybetmişti. Dün de bir anne ile 10 yaşındaki oğlu ve bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylece aile içi katliamda hayatını kaybedenlerin sayısı da 8'e yükseldi.

Ölü bulunan 3 kişinin katil zanlısı B.A.'nın eşi, çocuğu ve kayınvalidesi olduğu açıklandı. B.A.'nın ailesine ait 3 yeni ceset Büyükçekmece göl kenarında bulundu.

Haber alınamıyordu, cansız bedenleri bulundu

Kafasına silahla ateş ederek yaşamına son veren B.A.'ın eşi çocuğu ve kayınvalidesine ulaşılamıyordu.

Soruşturmayı sürdüren ekipler B.A.'ın eşi S.A., 10 yaşındaki çocuğu A.A. ve kayınvalidesi T.S.'nun da öldürüldüğünü belirledi. 3 kişinin cansız bedeni Büyükçekmece Gölü Tepekent Mevkii 'nde bulundu.

Ne olmuştu ?

Pazar günü İstanbul Büyükçekmece'de Celaliye Mahallesi Çayır 1 sokaktaki 4 katlı binanın 1'inci katında yaşayan ailesinin yanına 16.30'da gelen B.A., evde tartıştığı annesi N.A., babası M.A. ve kız kardeşi B.A.'a silahla ateş etti.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde M.A. ve N.A.'ın hayatını kaybettiği tespit edilirken ağır yaralanan kız kardeşi B.A. ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan silahlı saldırgan daha sonra Avcılar Üniversite Mahallesi'ndeki kuaför dükkanına saat 17.00 sıralarında silahlı saldırı gerçekleştirdi. Olayda Kuaför dükkanında çalışan M.Ö. hayatını kaybederken aynı dükkandaki eşi S.A. ve eşinin kardeşi G.S. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kuaför dükkanına gerçekleştirdiği saldırının ardından saat 17.30 sıralarında Esenyurt Fatih Mahallesi'ne giden şüpheli burada kuzeni olduğu belirlenen S.B.'yi silahla öldürdükten sonra kendi aracının içerisinde intihar etti.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Olayın ardından İstanbul Valiliği'nden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, 4 kişiyi öldüren ve 3 kişinin yaralanmasına sebep olan B.A.'ın araç içerisinde ölü bulunduğu belirtilirken araç içerisinde yapılan aramada olaylarda kullandığı tabancanın ve 9 adet boş kovanın olduğu aktarıldı.

Açıklamanın devamında ise şüpheli hakkında yapılan sorgulamada B.A.'ın 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan çok sayıda suç kaydı olduğu belirtildi.

DHA / İHA