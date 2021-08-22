İstanbul'da 8 ilçede DEAŞ operasyonu
İstanbul'da 8 ilçede DEAŞ terör örgütüne düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 10 kişi yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile iltisaklı faaliyet gösterdiği tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 8 ilçede 12 farklı adrese 19 Ağustos Perşembe günü eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda yabancı uyruklu 10 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin haklarında düzenlenen tahkikat işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.
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