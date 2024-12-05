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İstanbul'da 8 katlı binada korutan yangın

İstanbul'da 8 katlı binada korutan yangın
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İstanbul Ataşehir'de 8 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın saat 15.30 sıralarında, İçerenköy mahallesi Karslı Ahmet Caddesi’nde bulunan 8 katlı boş binanın çatı katında çıktı. Binanın çatı katındaki yangının neden çıktığı öğrenilemedi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri merdiven yardımıyla çatıdaki yangına müdahale etti. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın kısa sürede söndürüldü.

DHA

Etiketler istanbul ataşehir apartman yangın
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