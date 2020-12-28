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  4. 28 Aralık 2020 08:07

İstanbul'da 80 yaşındaki kadın intihar etti!

Kadıköy’de 80 yaşındaki yaşlı kadın 9. kattaki evinden atlayarak intihar etti. Aracın üstüne düşerek hayatını kaybeden kadının intihardan önce bir yakınını arayarak 2 yıl önce hayatını kaybeden eşinin yanına gideceğini söyleyerek atladığı öğrenildi.

İstanbul'da 80 yaşındaki kadın intihar etti!
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Olay Bostancı Mahallesi, Çağlar Sokak’ta bulunan 9 katlı bir apartmanın 9.katında 22. 30 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre dairesinde tek başına yaşayan 80 yaşındaki Gül A. isimli vatandaş intihar ederek can verdi. 9. Kattan aşağı atlayarak intihar eden yaşlı kadın otoparktaki aracın üstüne düşerek feci şekilde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine polis ile 112 sağlık ekipleri sevk edildi. 112 sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede yaşlı kadının hayatını kaybettiği öğrenildi.

İNTİHARDAN 1 SAAT ÖNCE YAKININI ARAMIŞ

Gül A.’ın intihar etmeden önce bir yakınını arayarak 2 yılı önce hayatını kaybeden eşi Ali A.’ın yanına gideceğini söylediği belirtildi.

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