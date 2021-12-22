İstanbul'da acı ölüm... Yatalak hasta yangında hayatını kaybetti

Tuzla'da gecekonduda çıkan yangında 50 yaşındaki yatalak olduğu öğrenilen bir kişi yaşamını yitirdi.

Postane Mahallesi, Sunay Sokak'ta saat 12.40 sıralarında gecekonduda yaşayan ve yatalak hasta olduğu öğrenilen 50 yaşındaki Ayhan K.'e belediyenin sosyal hizmetler ekipleri yemek yardımında bulunmak istedi. Ekipler evin kapısını çalarak Ayhan K.'e ulaşamayınca şüphelenerek camdan içeri baktı.

İçeride dumanların olduğunu gören ekipler, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangının merkezine ulaşarak yangını kısa sürede söndürdü. Ekipler, A. K.'in cansız bedenine ulaştı. Polis ekipleri sokağın başına ve sonuna güvenlik şeridi çekti. Olay yeri inceleme ekipleri özel kıyafetlerini giyerek yanan gecekonduda inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından A. K.'in cenazesi cenaze aracına konularak otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Görgü tanığı Talip Ekser, "Ben işteydim. İşten geldiğimde bina yanarak tutuşmuştu. İçeride hasta birisi vardı. Elektrikli soba kullandığı için soba devrilerek ev tutuşmuş. Kendisi de hayatını kaybetmiş" dedi.