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  4. İstanbul'da adliye önünde çatışma: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da adliye önünde çatışma: 3 ölü, 4 yaralı

Küçükçekmece Adalet Sarayı önünde çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 1'i ağır 4 kişi de yaralandı. Olayla ilgili 13 kişi gözaltına alındı.

Küçükçekmece Adalet Sarayı önünde saat 16.30 sıralarında duruşma sonrası iki taraf arasında silahlı kavga çıktı. Çatışmada 2 gruptan 3 kişi öldü, 1'i ağır 4 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve takviye polis ekibi gönderildi. Yaralılar için olay yerine ambulanslar sevk edildi. 13 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Özel harekat polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Tarafların 'silahlı yaralama' ile ilgili bir duruşma sonrası adliye otoparkında karşı karşıya geldiği öğrenildi. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

DHA

Etiketler istanbul küçükçekmece adliyesi silahlı çatışma
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