İstanbul'da adliye önünde silah sesleri ! Yaralılar var

Anadolu Adalet Sarayı önündeki silahlı kavga saat 10.00 sıralarında çıktı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Silahların da kullanıldığı kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, iki gruptan 5 kişiyi gözaltına aldı.

Ekipler, silahlı kavga nedeniyle Mustafa Kemal Caddesi'ni tek yönlü trafiğe kapattı. Buradan adliyenin otoparkına giriş yapılan kapı da güvenlik şeridi çekilerek girişlere kapatıldı.

Yaralılar olay yerine ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.