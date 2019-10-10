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  4. 10 Ekim 2019 11:17

İstanbul'da adliye önünde silah sesleri ! Yaralılar var

İstanbul'un Kartal ilçesindeki Anadolu Adalet Sarayı yakınında, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da adliye önünde silah sesleri ! Yaralılar var
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Anadolu Adalet Sarayı önündeki silahlı kavga saat 10.00 sıralarında çıktı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Silahların da kullanıldığı kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, iki gruptan 5 kişiyi gözaltına aldı.

Ekipler, silahlı kavga nedeniyle Mustafa Kemal Caddesi'ni tek yönlü trafiğe kapattı. Buradan adliyenin otoparkına giriş yapılan kapı da güvenlik şeridi çekilerek girişlere kapatıldı.

Yaralılar olay yerine ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

AA

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silahlı kavga , kartal , anadolu adalet sarayı
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