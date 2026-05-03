  4. İstanbul'da ağaç deviren fırtına! Otomobili kağıt gibi ezdi

İstanbul Beylikdüzü’nde fırtınamsı rüzgar, kökü zayıflayan dev ağacı park halindeki bir aracın üzerine devirdi. Büyükşehir Mahallesi’nde meydana gelen olayda facianın eşiğinden dönülürken, araç sahibi 10 gündür süren kazı çalışmalarına dikkat çekti.

İstanbul Beylikdüzü’nde rüzgarlı hava, maddi hasarlı bir kazaya yol açtı. Büyükşehir Mahallesi’nde yaklaşık 10 metre uzunluğundaki dev ağaç, kökünden sökülerek park halindeki bir otomobilin ve bahçe çitlerinin üzerine devrildi. Şans eseri olay anında araçta veya kaldırımda kimsenin bulunmaması olası bir yaralanmanın önüne geçti.

Kökünden Söküldü, Aracın Üzerine İndi

Olay, öğle saatlerinde Büyükşehir Mahallesi sakinlerini sokağa döken büyük bir gürültüyle yaşandı. Edinilen bilgiye göre, şiddetini artıran rüzgar, yaklaşık 10 metre boyundaki ağacı taşıyamadı. Kökünden sökülen ağaç, park halindeki otomobile ağır hasar verirken, çevredeki bahçe çitlerini de yerle bir etti.

Mağdur Araç Sahibinden "Kazı Çalışması" Tepkisi

Aracı hasar gören vatandaşlardan Oktay Kumaş, olayın sadece rüzgardan kaynaklanmadığını ileri sürdü. Bölgede yaklaşık 10 gündür kazı çalışması yapıldığını belirten Kumaş, "Evdeydik, sesleri duyunca dışarı fırladık. Burada günlerce çalışma yapıldı ve üzerini kapatıp gittiler. Toprak yapısı zayıflayınca hafif bir rüzgarla ağaç devrildi" sözleriyle ihmal iddiasında bulundu.

İtfaiye Parçalara Ayırarak Kaldırdı

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, otomobilin üzerine adeta bir kapak gibi kapanan dev ağaca müdahale etti. Motorlu testerelerle parçalara bölünen ağaç, titiz bir çalışma neticesinde aracın üzerinden kaldırıldı. Belediye ekipleri yol ve kaldırım üzerindeki dalları temizleyerek trafiği normale döndürdü.

Sürücülere "Ağaç Altı Park" Uyarısı

Uzmanlar, özellikle kazı çalışması yapılmış bölgelerde ve şiddetli rüzgar beklenen günlerde, yaşlı ağaçların altına park edilmemesi konusunda sürücüleri uyarıyor. Beylikdüzü’nde yaşanan bu olay, zayıflayan ağaç köklerinin ne kadar büyük tehlike arz edebileceğini bir kez daha gösterdi.

 

İHA

Etiketler istanbul beylikdüzü ağaç devrilmesi fırtına trafik itfaiye maddi hasar video
